Допомогти з очищенням сайта від вірусів

Здравствуйте, необходимо скопировать сайт на WordPress. Сайт корпоративный. Тематика кондиционирование воздуха
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Владислав, доброго дня!
Потрібно допомога ваша в очищенні сайту від вірусів і провести роботи по безпеці.
Якщо є час - будемо вдячні.
Доступи до сайту відправили на пошту.
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