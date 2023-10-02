Допомогти з очищенням сайта від вірусів

Сайты «под ключ»Завершен1 заявка5 просмотров
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Владислав, доброго дня!
Потрібно допомога ваша в очищенні сайту від вірусів і провести роботи по безпеці.

Якщо є час - будемо вдячні.
Доступи до сайту відправили на пошту.

3 месяца назад
Pro-spekt
Михаил 
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
Выбранный исполнитель
VladLanchak
26 летУкраина
2 года в сервисе
Был
день назад
3 месяца назад
$150
3 дня
UAHUSDT
Владислав чудово виконав завдання - сайт працює, віруси всі видалені. Налаштував безпекові заходи. Додатково, ще зробив деякі покращення від себе. Вдячні за роботу.
Михайло, завжди надає цікаві завдання. Цього разу не було виключення) Ідентифікували зловмисника та забезпечив захист сайту від фішингу. Буду радий попрацювати в цьому напрямі. Порада всім не економте часу і налаштовуйте search.google.com