Доработка html сайта

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Закрыт2 заявки178 просмотров

Нужна помощь в доработке сайта.

В чем будет заключаться работа:

редактирование текстовых блоков на страницах ( размер, положение ) и придумать содержание для них ( без написания текстов, именно придумать, что в них поместить и аргументировать )

В целом: требуется человечек, с которым продумаем и доделаем сайт ( без наполнения )

Пожалуйста укажите приблизительную стоимость. Сроки до 5 дней.

Основные критерии выбора - рейтинг и стоимость.

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Спасибо.

HTML
15 лет назад
-Brain-
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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