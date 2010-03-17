Доработка html сайта

Нужна помощь в доработке сайта.

В чем будет заключаться работа:

редактирование текстовых блоков на страницах ( размер, положение ) и придумать содержание для них ( без написания текстов, именно придумать, что в них поместить и аргументировать )

В целом: требуется человечек, с которым продумаем и доделаем сайт ( без наполнения )

Пожалуйста укажите приблизительную стоимость. Сроки до 5 дней.

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