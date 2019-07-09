Доработка или разработка нового сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок170 просмотров

Перечень необходимых работ: 

0. Провести полный аудит сайта, сделать коммерческое предложение по разработке или доработке. 

1.Доработать или разработать новый сайт ( технически правильно) 

2. Привязать сайт к системе учета магазина 

3. Провести СЕО оптимизацию сайта 

4. Привязать сайт к яндекс маркету 

5. Привязать сайт к соц сетям 

6. Сделать диалоговое окно из Вк  

7.Посчтаить виджеты из соц сетей 

8.Сделать автозагрузки или автопостинг с сайта в соц сети. 

9.Сделать копию сайта на второй домен, под другим брендом  

Сайт должен быть легким в использовании или иметь инструкцию использования так как менеджеры ведущие сайт не имеют больших навыков. Полностью адаптивен. 

Ссылка на сайт: http://дом-карнизов.рф

6 лет назад
moskalchuk_artem
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать сайт

    $20

    Задача. Нужно создать простой сайт-галерею на бесплатном CMS, где будет только галерея типа карусель по аналогии https://codepen.io/johnblazek/full/nceyw ,http://www.outcut.de/MooFlow/MooFlow.html , https://www.eyecon.ro/spacegallery/#about ,https://finnrudolph.de/produkte/imageflow ,то есть крутящаяся и приближающаяся фото при наведении курсора, можно галерею не плоской формы как на примерах, а круглой ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать сайт на WP

    Нужен сайт по функционалу и структуре как тут https://www.vash-perevozchik.ru/, минималисти́ческий дизайн, CMS система wordpress или предложите свой вариант. 1. Фото-галерея 2. Поиск с фильтром по авто  3. Калькулятор заказа. 4. Карусель ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать лендинг на конструкторе lpmotor.ru

    Сделать лендинг на конструкторе lpmotor.ru  Пример лендинга: https://e-scooter.club/halten (только та страница что указанна в задании). Строки: 3 дня Оплата 20$ Заказываю такие а также другие задания регулярно, требуется человек для постоянного сотрудничества.

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать сайт по найму персонала, можно по шаблону вордпресс

    Здравствуйте, нужно создать сайт по найму персонала как этот пример: https://www.cvkeskus.ee/. Можно сделать на wordpress или если есть на подходящем шаблоне по данный портал. Прикрепили более подробное тз. Интересует цена и срок разработки.

    WordPress
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Реализовать закрытую CRM для обработки лидов в связке с телефонией

    Необходимо реализовать закрытую CRM-систему для обработки лидов в связке с телефонией. В целом система состоит из разделов: - экран оператора для приема звонков - история звонков - таблица лидов ...

    PHP
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сайт на HOST CMS

    Есть необходимость адаптировать готовые шаблоны под HostCms с возможностью дальнейшего редактирования.

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка лендинга

    $50

    Лендинг по продаже софта. Требуется недорогое но эффективное решение. Уникальность дизайна - не требуется. От исполнителя требуется озвучить продуманный алгоритм который доведет пользователя до скачивания софта с лендинга. ...

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Оптимизировать скорость загрузки сайта

    Добрый день, сайт e-evteev.com находится в "красной" зоне https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fe-evteev.com%2F  Необходимо вывести в зелёную зону, чтобы даже с плохим интернетом с  телефона быстро загружался сайт. Пишите сразу окончательную цену и срок. Спасибо ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • VitCoin

    Здравствуйте, мне нужен сайт облачного майнинга, сервер VPS есть

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад