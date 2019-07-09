Задача. Нужно создать простой сайт-галерею на бесплатном CMS, где будет только галерея типа карусель по аналогии https://codepen.io/johnblazek/full/nceyw ,http://www.outcut.de/MooFlow/MooFlow.html , https://www.eyecon.ro/spacegallery/#about ,https://finnrudolph.de/produkte/imageflow ,то есть крутящаяся и приближающаяся фото при наведении курсора, можно галерею не плоской формы как на примерах, а круглой ...
Доработка или разработка нового сайта
Перечень необходимых работ:
0. Провести полный аудит сайта, сделать коммерческое предложение по разработке или доработке.
1.Доработать или разработать новый сайт ( технически правильно)
2. Привязать сайт к системе учета магазина
3. Провести СЕО оптимизацию сайта
4. Привязать сайт к яндекс маркету
5. Привязать сайт к соц сетям
6. Сделать диалоговое окно из Вк
7.Посчтаить виджеты из соц сетей
8.Сделать автозагрузки или автопостинг с сайта в соц сети.
9.Сделать копию сайта на второй домен, под другим брендом
Сайт должен быть легким в использовании или иметь инструкцию использования так как менеджеры ведущие сайт не имеют больших навыков. Полностью адаптивен.
Ссылка на сайт: http://дом-карнизов.рф
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