Доработка сайта

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Завершен23 заявки330 просмотров

Доработать готовый сайт.

Все детали в личку.

16 лет назад
Vik82
Viktor Non 
43 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

CyDe
Deba Egor 
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$100
7 дней
Очень доволен сотрудничеством. Честно говоря, все бока, которые сделал первый разработчик, Egor Deba доделал очень быстро и профессионально. Притом, приятный в общении человек. После того как поработал с первым разработчиком, был очень разочарован в программистах, теперь же вера в адекватных, честных и профессиональных программистов возобновлена, спасибо)) В дальнейшем буду обращаться, естественно, только к нему.
Решение всегда найдется - главное чтобы был заказчик хороший! Non Viktor - хороший заказчик и отличный человек. Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

CyDe
Deba Egor 
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

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