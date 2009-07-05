Доработка сайта

Очень доволен сотрудничеством. Честно говоря, все бока, которые сделал первый разработчик, Egor Deba доделал очень быстро и профессионально. Притом, приятный в общении человек. После того как поработал с первым разработчиком, был очень разочарован в программистах, теперь же вера в адекватных, честных и профессиональных программистов возобновлена, спасибо)) В дальнейшем буду обращаться, естественно, только к нему.