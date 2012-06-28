ТЗ покажу кандидату и вышлю по желанию спасибо) жду откликов)
Доработка сайта и продвижение в сфере логистики
Требуется модернизировать сайт . www.G2R.su
1) Составить красивый контент. Больше специализированную на сборные грузы и доставки под ключ.
2) Исправить ошибки на сайте. Курс Валют, и все для SEO
3) Прикрепить возможность продвигать коммерческие предложения, проработанной продукции.
в виде рубрик, каталога, итд
4) Разработать новый дизайн, на основе сборных грузов от 1кг и выше. Из Китая в РФ и СНГ.
5) Продвижения сайта в поисковых системах, форумах, соц сетях итд.
Подключение к форумам, Соц сетям.
Опыт создания сайтов в области международной логистики - Приветствуется.
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