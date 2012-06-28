Доработка сайта и продвижение в сфере логистики

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Закрыт9 заявок179 просмотров

Требуется модернизировать сайт . www.G2R.su

1) Составить красивый контент. Больше специализированную на сборные грузы и доставки под ключ.

2) Исправить ошибки на сайте. Курс Валют, и все для SEO

3) Прикрепить возможность продвигать коммерческие предложения, проработанной продукции.

в виде рубрик, каталога, итд

4) Разработать новый дизайн, на основе сборных грузов от 1кг и выше. Из Китая в РФ и СНГ.

5) Продвижения сайта в поисковых системах, форумах, соц сетях итд.

Подключение к форумам, Соц сетям.

Опыт создания сайтов в области международной логистики - Приветствуется.

13 лет назад
Skyline595
Рушан 
44 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров