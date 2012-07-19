Создание аналога сайта (mapia.ua) на Drupal.
Доработка самописной CMS
Необходимо доработать сайт. ( ТЗ изменилось ! )
Проявить инициативу в оптимизации сайта и создании новых элементов и поделиться имеющимся опытом.
Скорее всего, нужно будет также исправление дизайна.
ТЗ во вложении, писал простым языком, при личном контакте готов внести конкретику.
Жду предложений, CMS покажу на следующем этапе.
Уже работали 2 программиста и оба меня кинули, пусть это будет на их совести, До окончания работы не заплачу ни копейки !
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