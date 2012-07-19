Доработка самописной CMS

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок204 просмотра

Необходимо доработать сайт. ( ТЗ изменилось ! )

Проявить инициативу в оптимизации сайта и создании новых элементов и поделиться имеющимся опытом.

Скорее всего, нужно будет также исправление дизайна.

ТЗ во вложении, писал простым языком, при личном контакте готов внести конкретику.

Жду предложений, CMS покажу на следующем этапе.

Уже работали 2 программиста и оба меня кинули, пусть это будет на их совести, До окончания работы не заплачу ни копейки !

13 лет назад
DVKruglov
Дмитрий 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

senchilo_victor
Виктор 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$150
5 дней

Заявки фрилансеров

senchilo_victor
Виктор 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Интернет-магазин "Сантехника"

    Необходимо сделать оооочень красивый и качественный магаз, по продаже сантехники и сопутствующих товаров. Обязательно использовать распространенную и качественную ЦМС с приличным функционалом, удобством и потенциалом. Никаких Джумл и прочей дребедени!!! Обязательные требования: ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт под ключ

    $500

    Нужно сделать сайт японского Суши ресторана.Работа для знающих людей, с адекватными ценами,и надежной оплатой. Аналог http://www.tanuki.ru/ но без корзины и возможности заказа с сайта ( просто как каталог ) Дизайн посерьезнее - свои ...

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Блог

    Всем привет! Мне нужен отдельностоящий персонализированный блог. Блог должен иметь следующие возможности: - смена фона, как в "Твиттере"; - управление контентом через cms, а именно текст, фото, видео (из YOU TUBE); ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Построение интернет-сайта

    Построение нестандартного модульного сайта. Предполагается дальнейшие масштабирование проекта и высокая нагрузка сайта. Проект долгосрочный. Плюс интеграция GDS систем , платежных инструментов, сопряжение вербального поведение 3d персонажей на сайте с диалогом чата. ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Небольшой сайт-каталог с возможностью предзаказа

    $1000

    Добрый день! Я гид-переводчик, и мне нужен сайт, с помощью которого будущие туристы смогут посмотреть, какие экскурсии и туры я предлагаю и отправить мне заявку на определенное число (без предоплаты). Каждое предложение ...

    Сайты «под ключ»51 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать шаблон для Joomla из PSD

    ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА Требуется: 1) Создать шаблон для JOOMLA из предоставленного макета. 2) После создания шаблона требуется применить его на сайт (при этом обеспечить кроссбраузерность и валидность кода). 3) Подключить ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сайт объявлений

    $250

    Техническое задание на разработку сайта. Существует сайт, на нем есть бегущая строка. Желающие разместить там свое объявление должны обратиться к сайту, который мы с вами должны сделать. ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад