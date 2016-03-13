Необходимо в короткие сроки изготовить одностраничный сайт-визитку на подобие http://landingtorg.ru/minion - такого сайта. Презентовать будем детскую игрушку, материалы все есть. Но необходим человек с креативным и творческим мировоззрением, художник... Скажем так "сделайте нам красиво".
Доска объявлений. Сайт услуг.
Нужно подобрать и реализовать сайт - доска объявлений.
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