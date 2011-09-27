Нужно сделать сайт "под ключ".Дизайн сайта (2 страницы).На главной странице нужна форма обратной связи для консультации,отзывы,информация о компании,контакты. Главный критерий выбора исполнителя - стоимость работы.
Два простых сайта под ключ
сай визитка - нужна одна страница на которой будет указано что я продаю топливные талоны с перечнем тех заправок на которых их принимают и по продаже карт пополнения счета мобильного с перечнем операторов. Название сайта кактаковое не нужно нужен номер телефона большим текстом и какойнибудь мигающий
На этой же странице нужно вывести место для описания краткого условий заказа и доставки которые будут сводится к одному действию - позвонить и все расскажут))
второй сайт будет по продаже бланков на получение услуги - на главной странице будет описание даного сервиса и большими цифрами номер телефона, далее страницы для каждой услуги - три места для фото самого бланка и внизу место для описания и указания адресса где эту услугу можно получить - таких услуг будет 10
опятьже как такового названия нет - может подскажете)))
: по дизайну и оформлению только одно условие - не шаблон - веселенько както в теплых и спокойных тонах
предложения по цене - срок не более 14 дней - оплата после утверждения сайта на безплатном хостинге
Заявки фрилансеров
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