Движок аналог новостного сайта + лёгкий дизайн

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка213 просмотров

Модули:

1. Нужна лента новых материалов (одновременный вывод 4-7 материалов). Аякс.

2. Нужна лента понравившихся материалов. Постраничный вывод.

3. Нужен показ самих материалов.

4. Нужно добавление материалов.

- каждый модуль в своем php файле.

По дизайну - симпатично и с хорошим юзабилити. Цвета спокойные, никакой "красоты" вырисовывать не нужно.

Названия блоков меню:

Случайные - модуль 1

Рекомендованные Вам - модуль 1

Понравившиеся - модуль 2.

Поделиться своим - модуль 4

О проекте

В вашем предложении указывайте:

Ценник/сроки - всё в сумме. Нарушение сроков -10%/день.

Ценник/сроки - первая часть. Нарушение сроков -30%/день. Желательно 7-8-е января.

Оплата в два этапа. При нарушении сроков первого этапа вероятен отказ с моей стороны от дальнейшего сотрудничества.

Первая часть: делаем модуль 4 + меню( имхо - горизонтальное).

PHP
14 лет назад
micot83
Андрей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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