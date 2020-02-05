Эксперт по Тильде, нужно создать сайт компании

Нужно разработать дизайн 2 страниц и сделать вёрстку. Поисковик туров и подробная страница тура.
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наша компания занимается продажей сырья прикладываю ссылку на аналогичную нашей компанию - https://bit.ly/36WVHMq вы можете зайти и ознакомится с категориями товаров и с самими товарами чтобы понимать специфику ниши нам нужно создать на конструкторе Тильда сайт аналогичный этому https://bit.ly/36WVHMqпишите цену за услуги пишите срокив отклике напишите слово - тильда
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