Электронные компоненты и высокие технологии

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт16 заявок187 просмотров

Смотрите техническое задание.

Необходимо создать сайт для торговой компании, занимающейся поставкой в электронных компонентов для заводов изготовителей высокотехнологичных приборов (Россия и СНГ).

12 лет назад
swiftmed
Борис 
68 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Веб-сервис выбора программы тренировок

    Пример будущего сайта находится здесь: http://www.workouttrainer.com Основная идея: веб сервис, где пользователи, отвечая на стандартные вопросы, в виде выбора вариантов ответа, получали «консультацию». Консультация представляет рекомендованный перечень действий (программу тренировок), который ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Одностраничник

    $50

    Здравствуйте! Надо сделать сайт одностраничник с дизайном . Строительная тематика . Пишите цену и сроки .

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание cайта аукциона автомобилей

    Добрый день. Необходимо создание «под ключ» автомобильного аукциона по функционалу подобного http://autoauction.in.ua/index.php ( еще пример http://cartender.ru), а по дизайну http://www.autobid.de/ Ищу специалистов, кто справится с задачей. Лучше, если ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуются помощники удаленно.

    Всем привет, требуются помощники для переодических заказов. О нас: молодая веб-студия занимающая всем чем можно) Требуются хорошие специалисты умеющие делать сайты любой сложности, программисты (обязательно знать API), верстальщики, и вообще все кому не ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт такси + программа для мобильных устройств

    Нужен сайт такси по примеру taximaxim.ru. Пользователь заполняет форму на сайте. С данной формы заказ поступает таксисту на мобильное устройство. Нужно разработать программу для мобильников, сам сайт и настроить отправку. Предлагайте стоимость разработки ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • 5 сайтов на конструкторе ЛП генератор

    $50

    Проект очень срочный. 5 одностраничных сайтов, все по одинаковой форме. Отличаться будут только тексты и картинки, их я предоставлю. Единственная техническая примудрость которая требуется - это возможность оставить отзывы, форма заявки (тел, e-mail, ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт под ключ

    $500

    Нужен сайт профессионально выполненный. Как отличный образец — https://www.homework.ru/ Срок выполнения 2 месяца, оплата по результату частями. Пожалуйста оставляйте заявки только профессионалы. Примерная структура сайта — как ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад