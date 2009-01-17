Фансайт игры EVE Online

$200
Сайты «под ключ»Закрыт17 заявок277 просмотров
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Фансайт игры EVE Online "под ключ"

Официальный сайт игры http://eve-online.com/

http://www.eve-online.com/community/toolkit.asp

домен фансайта everussia.ru

задача: дизайн, верстка, админка.

цветовая гамма - аналогично официальному сайту.

15 лет назад
IGC
Su 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
xu4
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$250
10 дней
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