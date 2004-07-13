Прибит по левый край, тянется, 770 по ширине минимум

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Цвета - светлые, на усмотрение дизайнера (в контексте логотипа)

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Дополнительные элементы:

- кнопка 88*31

- стандартный набор элементов CSS

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Обязательные элементы на все страницы:

1. Логотип

2. Название сайта

3. навигация.

4. форма поиска

5. меню выбора языка

6. "градусник" (типа: "Каталог / Справки / Транспорт: Автобусное сообщение")

7. для каждой страницы раздела - свой визуал в шапку (те фото)

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Навигация

<О Федерации>

<Соревнования>

<Новости> News

<Контактная Информация>

----------------------------------------------------

Типы страниц на отрисовку:

15 страниц:

1. <О Федерации>

1.2. Конкретная страница раздела

2. <Соревнования>

2.1. Конкретная страница раздела

3. <Новости>

3.1. Конкретная страница новости

4. <Архив>

4.1. Конкретная страница раздела

5. <Фото Галерея>

5.1. Страница выбранных фотоальбомов

5.2. Страница конкретного фотоальбома

6. <Контактная Информация>

7. <Расширенный Поиск>

7.1. <Страница результатов поиска>

8. <Стартовая>

----------------------------------------------------

Полное описание элементов на странице

----------------------

1. <О Федерации>, Profile с подразделами

элементы:

- Альтернативное меню по внутренним разделам

- текст + картинки

1.2. Конкретная страница раздела

- текст + картинки

----------------------

2. <Соревнования>, Competitions с подразделами

- Альтернативное меню по внутренним разделам

- текст + картинки

2.1. Конкретная страница раздела

элементы:

- HTML-ссылка с заголовком статьи и фотографией

- Анонс статьи

- Дата размещения статьи

----------------------

3. <Новости> News

элементы:

- HTML-ссылки в виде анонса

- превью фотографии (опционально)

- дата размещения новости

- Пэйджинг

3.1. Конкретная страница новости

элементы:

- текст + картинки

----------------------

4. <Архив> Archive

предположение: это первичная страница разделов

элементы:

- HTML-ссылки в виде названий раздела

- превью фотографии раздела (опционально)

- Пэйджинг

4.1. Конкретная страница раздела

элементы:

- HTML-ссылка с заголовком статьи и фотографией

- Анонс статьи

- Дата размещения статьи

- Пэйджинг

----------------------

5. <Фото Галерея>, Photo Gallery с подразделами

элементы:

- HTML-ссылка с заголовком подраздела и уменьшенной копией одной из фотографий (preview) подраздела

- краткое описание подраздела

- Название всех фотоальбомов ссылками в подразделе

- не более четырех блоков подразделов на странице

- Кнопки навигации по фотоальбому

5.1. Страница выбранных фотоальбомов

элементы:

- Заголовок подраздела

- Количество фотографий в подразделе

- HTML-ссылка с заголовком подраздела и уменьшенной копией одной из фотографий (preview) фотоальбома

- краткое описание фотоальбома

- Кнопки навигации по фотоальбому

5.2. Страница конкретного фотоальбома

элементы:

- Заголовок Фаотоальбома

- Количество фотографий в фотоальбоме

- HTML-ссылки на фотографии (фотографии открываются в развёрнутом виде в новом окне) в виде preview фотографий, отсортированные по порядковому номеру в возрастающем порядке.

- краткое описание фотографий

- дата размещения фотографий, проставляется автоматически

- Кнопки навигации по фотоальбому

----------------------

6. <Контактная Информация> Contact us

элементы:

- текст + картинки

----------------------

7. <Расширенный Поиск>

элементы:

- форма поиска (текстовое поле для введения запроса)

- список параметров поиска - по разделам и подразделов ИС;

- два поля выбора даты - <от> и <до> в формате чч/мм/гггг - для выбора периода опубликования искомого документа - по умолчанию даются даты: <от> - дата запуска КС в действие, <до> - текущая дата

7.1. <Страница результатов поиска>

элементы:

- Дублируем элементы с <Расширенный Поиск>

- список найденных статей, в виде:

- - HTML-ссылка с заголовком статьи и фотографией

- - Анонс статьи

- - Дата размещения статьи

- искомое слово подсвечивается в тексте анонса

----------------------

8. <Стартовая>

- кусок конкретной статьи + фото

- блок анонсов новостей/прочих материалов

Полное ТЗ имеется в наличии.

ФОТО - есть

ЛОГО - есть

Рассматриваем только предложения с ПОРТФОЛИО.

Не пишите меньше бюджет - мы платим 300 только WM.

Выиграет тот кто представит первоклассное портфолио