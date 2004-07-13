Требуется разработка сайта потокового видео с возможностью регистрации пользователей и платным доступом. В предложении необходимы цена, сроки, стоимость проекта и необходимый софт. Укажите возможные конфигурации и производительность системы. Бюджет и сроки обсуждаемы, но должны быть определены до 21 числа.
Федерация Пожарно Спортивного спорта
Прибит по левый край, тянется, 770 по ширине минимум
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Цвета - светлые, на усмотрение дизайнера (в контексте логотипа)
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Дополнительные элементы:
- кнопка 88*31
- стандартный набор элементов CSS
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Обязательные элементы на все страницы:
1. Логотип
2. Название сайта
3. навигация.
4. форма поиска
5. меню выбора языка
6. "градусник" (типа: "Каталог / Справки / Транспорт: Автобусное сообщение")
7. для каждой страницы раздела - свой визуал в шапку (те фото)
----------------------------------------------------
Навигация
<О Федерации>
<Соревнования>
<Новости> News
<Контактная Информация>
----------------------------------------------------
Типы страниц на отрисовку:
15 страниц:
1. <О Федерации>
1.2. Конкретная страница раздела
2. <Соревнования>
2.1. Конкретная страница раздела
3. <Новости>
3.1. Конкретная страница новости
4. <Архив>
4.1. Конкретная страница раздела
5. <Фото Галерея>
5.1. Страница выбранных фотоальбомов
5.2. Страница конкретного фотоальбома
6. <Контактная Информация>
7. <Расширенный Поиск>
7.1. <Страница результатов поиска>
8. <Стартовая>
----------------------------------------------------
Полное описание элементов на странице
----------------------
1. <О Федерации>, Profile с подразделами
элементы:
- Альтернативное меню по внутренним разделам
- текст + картинки
1.2. Конкретная страница раздела
- текст + картинки
----------------------
2. <Соревнования>, Competitions с подразделами
- Альтернативное меню по внутренним разделам
- текст + картинки
2.1. Конкретная страница раздела
элементы:
- HTML-ссылка с заголовком статьи и фотографией
- Анонс статьи
- Дата размещения статьи
----------------------
3. <Новости> News
элементы:
- HTML-ссылки в виде анонса
- превью фотографии (опционально)
- дата размещения новости
- Пэйджинг
3.1. Конкретная страница новости
элементы:
- текст + картинки
----------------------
4. <Архив> Archive
предположение: это первичная страница разделов
элементы:
- HTML-ссылки в виде названий раздела
- превью фотографии раздела (опционально)
- Пэйджинг
4.1. Конкретная страница раздела
элементы:
- HTML-ссылка с заголовком статьи и фотографией
- Анонс статьи
- Дата размещения статьи
- Пэйджинг
----------------------
5. <Фото Галерея>, Photo Gallery с подразделами
элементы:
- HTML-ссылка с заголовком подраздела и уменьшенной копией одной из фотографий (preview) подраздела
- краткое описание подраздела
- Название всех фотоальбомов ссылками в подразделе
- не более четырех блоков подразделов на странице
- Кнопки навигации по фотоальбому
5.1. Страница выбранных фотоальбомов
элементы:
- Заголовок подраздела
- Количество фотографий в подразделе
- HTML-ссылка с заголовком подраздела и уменьшенной копией одной из фотографий (preview) фотоальбома
- краткое описание фотоальбома
- Кнопки навигации по фотоальбому
5.2. Страница конкретного фотоальбома
элементы:
- Заголовок Фаотоальбома
- Количество фотографий в фотоальбоме
- HTML-ссылки на фотографии (фотографии открываются в развёрнутом виде в новом окне) в виде preview фотографий, отсортированные по порядковому номеру в возрастающем порядке.
- краткое описание фотографий
- дата размещения фотографий, проставляется автоматически
- Кнопки навигации по фотоальбому
----------------------
6. <Контактная Информация> Contact us
элементы:
- текст + картинки
----------------------
7. <Расширенный Поиск>
элементы:
- форма поиска (текстовое поле для введения запроса)
- список параметров поиска - по разделам и подразделов ИС;
- два поля выбора даты - <от> и <до> в формате чч/мм/гггг - для выбора периода опубликования искомого документа - по умолчанию даются даты: <от> - дата запуска КС в действие, <до> - текущая дата
7.1. <Страница результатов поиска>
элементы:
- Дублируем элементы с <Расширенный Поиск>
- список найденных статей, в виде:
- - HTML-ссылка с заголовком статьи и фотографией
- - Анонс статьи
- - Дата размещения статьи
- искомое слово подсвечивается в тексте анонса
----------------------
8. <Стартовая>
- кусок конкретной статьи + фото
- блок анонсов новостей/прочих материалов
Полное ТЗ имеется в наличии.
ФОТО - есть
ЛОГО - есть
Рассматриваем только предложения с ПОРТФОЛИО.
Не пишите меньше бюджет - мы платим 300 только WM.
Выиграет тот кто представит первоклассное портфолио
Заявки фрилансеров
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