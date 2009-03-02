Фотографу нужен сайт

Есть сайт http://vector-clipart.org нужно либо движок сделать для него или скрипты какае... вообщем хочется, при добавлении нового раздела, появлялись странички сами и с описанием под каждую картинку чтоб я без проблемм загружал инфу... по движку подобие http://www.vector-logos.com/ жду ...