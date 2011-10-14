Опишу в своих словах то что нужно .

Тип сайта - городской портал с новостями и медиа развлечениями + соц сеть .

Содержание сайта - соц сеть , новости, музыка с тематическими подразделами (загрузка, скачивание, он лайн плеер), видео с тематическими подразделами(загрузка видео , он лайн плеер, видео чат, веб камеры он лайн итд ) фото раздел и прочее содержание типа опросов, работы, маркета, объявлений, погоды итд.

Основные цвета сайта - синий, голубой, серый, белый

Над логотипом будет располагаться горизонтальное меню , в нем выпадающее меню. Цвет кнопок меню и цвет шрифта точно такой же как сейчас вконтакте .

Пример главной страницы которая очень подходит - http://www.vtem.net/en/extensions.html ( Только другие цвета )

Сайт должен базироваться на Drupal