Создание сайта-визитки по фотошопному сайту
Городской портал с новостями и медиа развлечениями
Опишу в своих словах то что нужно .
Тип сайта - городской портал с новостями и медиа развлечениями + соц сеть .
Содержание сайта - соц сеть , новости, музыка с тематическими подразделами (загрузка, скачивание, он лайн плеер), видео с тематическими подразделами(загрузка видео , он лайн плеер, видео чат, веб камеры он лайн итд ) фото раздел и прочее содержание типа опросов, работы, маркета, объявлений, погоды итд.
Основные цвета сайта - синий, голубой, серый, белый
Над логотипом будет располагаться горизонтальное меню , в нем выпадающее меню. Цвет кнопок меню и цвет шрифта точно такой же как сейчас вконтакте .
Пример главной страницы которая очень подходит - http://www.vtem.net/en/extensions.html ( Только другие цвета )
Сайт должен базироваться на Drupal
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $300Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $1000
Нужен уникальный скин (стиль форума phpBB3) для "клуба Тойота Версо" ( http://toyota-verso.ru ) . Он должен быть ОЧЕНЬ профессионально выполнен как с точки зрения дизайна, так и в плане совместимости с браузерами. ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходим шоп "под ключ" на джумле(любой другой движок). Дизайн примитивный, что-то вроде этого www.dverigranit.ru Приветствуются адекватные цены.Сайты «под ключ»49 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен клиентский сайт с возможностью регистрации клиента, заполнения формы заказа, совершения оплаты за заказ. Текстовое наполнение будет предоставлено.Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется сделать интернет магазин язык: только русский пример: http://www.waldhausen.com/fur-pferde/sattel/vss-und-springen/star-haflinger-saddle.html жду предложений; цена, срокиСайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $10000
Требуется создать сайт СДЛ или MFA, для монетизации. Не для продажи, а для стабильного долгосрочного дохода. Нужен компаньон со своей конкретной идеей. От меня вложения, помощь, от Вас идея, голова, руки, консультации. ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Планируется к продаже настольная карточная игра. Всего есть 7 разных комплектов карт, которые планируется продавать. Необходимо сделать одностраничный сайт-заглушку для сбора предзаказов на эти карты в течение следующего месяца. ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Сколько будет стоить создать легенький сайт на пхп такого плана http://onlinepokerbonus.com.ua По возможности с админкой (указывать цену с админкой и без)Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен сайт для новой проектной компании в области строительства Сайт после создания проходит сразу аудит у тех, кто будет его продвигать 1. логотип уже есть 2.Сайт должен быть строгий, но информативный, заточенный ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день, на данный момент и в первую очередь ИНТЕРЕСУЕТ ЦЕНА ВОПРОСА создания обучающего портала. Основное: портал по сути напоминает "веб-лансер", где есть "студенты" и "преподаватели". У тех и других есть своя ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад