Городской сайт

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Закрыт16 заявок398 просмотров

Создание городского сайта с форумом, каталогом организаций, знакомства, карта, статьи, файлообменник, внутреняя почта, автоматические платежи, объявления с фото, поиск по сайту. Продвижение в поисковых системах.

Рассмотрю предложения о сотрудничестве на постоянной основе.

16 лет назад
psk_k
55 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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