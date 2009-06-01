Здравствуйте Дорогие Фрилансеры!!! Хотели бы сделать сайт-визитка на джумле, с возможностью добавления портфолио. Краткое ТЗ 1. Название сайта: Студия web-дизайна “Hamelius” 2. Логотип ...
Городской сайт
Создание городского сайта с форумом, каталогом организаций, знакомства, карта, статьи, файлообменник, внутреняя почта, автоматические платежи, объявления с фото, поиск по сайту. Продвижение в поисковых системах.
Рассмотрю предложения о сотрудничестве на постоянной основе.
Заявки фрилансеров
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