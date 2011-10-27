Городской сайт 2

Доброго времени.

Некоторое время назад уже открывал подобный проект, но т.к. это был первый опыт обращения на подобный сервис и поэтому просто не был готов к тем вопросам которые всплыли здесь. Так что тот проект пришлось немного претормозить. Прошу прощения за это и надеюсь это не скажется на дальнейшей работе.

Пожелания по проекту те же самые - Необходим сайт для небольшого города (40000 человек).

Дизайн (приблизительно) http://k-ur.ru/

Планируемая функциональность:

Новости (Городские, "народные" и новости в России и мире).

Форум.

Доска бесплатных объявлений.

Афиша мероприятий.

Фото галерея (с возможностью защиты фотографий и голосований).

Справочник (телефоны и адреса предприятий).

ТВ программа.

Опросы.

+ прикрутить небольшие модули (информеры по погоде, праздникам, гороскоп и т.д.)

Некоторые модули на основе готовых (которые смог найти указал в ТЗ), что то придется поискать, что то делать с нуля.

В некоторых случаях придется использовать парсер.

Обязательно админ панель.

Желательно исполнение на Джумле, но не обязательно.

В связи с тем, что город небольшой и проект больше некоммерческий (размещение рекламы конечно будет, но то, что это не будет окупать даже поддержки сайта - однозначно, интересует в основном информационная площадка) бюджет ограничен.

Примерная сумма которую можем потратить на этот проект - до 600$ (хотя и понимаю, что это за подобную работу скорее всего мало).

P.S. Желательно дальнейшая поддержка и сопровождение.

P.P.S. детальное и, надеюсь, грамотное ТЗ - http://www.multiupload.com/r054vvq4rb А тут небольшие эскизы того как я это примерно вижу - http://www.multiupload.com/abl49v1tn8

P.P.P.S. Убедительная просьба прежде чем оставить заявку посмотреть ТЗ и оценить собственные силы (что бы не получалось, что заявку оставили, а выполнить ее в дальнейшем знаний не хватает - "а давайте тут переделаем, здесь поменяем и т.д.").

P.P.P.P.S. Обязательно ТОЧНОЕ следование ТЗ. Если какой то модуль так сделать невозможно, то сначала это согласовывается, а только потом эксперементируется.

По оплате - без предоплаты (обжегся немного). Оплата частями по ходу выполнения работы (первая часть - главная стараница с модулями новостей, страницы новостей (новости, добавить, архив и т.д.), админка, регистрация пользователей).

До начала работы составляется план по срокам - нарушение плана автоматически влечет разрыв всех отношений.

Как я уже говорил, я понимаю, что хочу я за эти деньги слишком многого, но, к сожалению, это максимум, что могу сейчас себе позволить.