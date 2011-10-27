Городской сайт 2

Необходима электронная версия (сайт) путеводителя для яхтсменов с возможностью внесения дополнительной информации. Создание сайта - под ключ; Формат предоставленной информации для верстки в программе Adobe InDesign; Дизайн - бесплатные шаблоны, яхтенной тематики; Движок - желательно Wordpress Главный критерий ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени.
Некоторое время назад уже открывал подобный проект, но т.к. это был первый опыт обращения на подобный сервис и поэтому просто не был готов к тем вопросам которые всплыли здесь. Так что тот проект пришлось немного претормозить. Прошу прощения за это и надеюсь это не скажется на дальнейшей работе.
Пожелания по проекту те же самые - Необходим сайт для небольшого города (40000 человек).
Дизайн (приблизительно) http://k-ur.ru/
Планируемая функциональность:
Новости (Городские, "народные" и новости в России и мире).
Форум.
Доска бесплатных объявлений.
Афиша мероприятий.
Фото галерея (с возможностью защиты фотографий и голосований).
Справочник (телефоны и адреса предприятий).
ТВ программа.
Опросы.
+ прикрутить небольшие модули (информеры по погоде, праздникам, гороскоп и т.д.)
Некоторые модули на основе готовых (которые смог найти указал в ТЗ), что то придется поискать, что то делать с нуля.
В некоторых случаях придется использовать парсер.
Обязательно админ панель.
Желательно исполнение на Джумле, но не обязательно.
В связи с тем, что город небольшой и проект больше некоммерческий (размещение рекламы конечно будет, но то, что это не будет окупать даже поддержки сайта - однозначно, интересует в основном информационная площадка) бюджет ограничен.
Примерная сумма которую можем потратить на этот проект - до 600$ (хотя и понимаю, что это за подобную работу скорее всего мало).
P.S. Желательно дальнейшая поддержка и сопровождение.
P.P.S. детальное и, надеюсь, грамотное ТЗ - http://www.multiupload.com/r054vvq4rb А тут небольшие эскизы того как я это примерно вижу - http://www.multiupload.com/abl49v1tn8
P.P.P.S. Убедительная просьба прежде чем оставить заявку посмотреть ТЗ и оценить собственные силы (что бы не получалось, что заявку оставили, а выполнить ее в дальнейшем знаний не хватает - "а давайте тут переделаем, здесь поменяем и т.д.").
P.P.P.P.S. Обязательно ТОЧНОЕ следование ТЗ. Если какой то модуль так сделать невозможно, то сначала это согласовывается, а только потом эксперементируется.
По оплате - без предоплаты (обжегся немного). Оплата частями по ходу выполнения работы (первая часть - главная стараница с модулями новостей, страницы новостей (новости, добавить, архив и т.д.), админка, регистрация пользователей).
До начала работы составляется план по срокам - нарушение плана автоматически влечет разрыв всех отношений.
Как я уже говорил, я понимаю, что хочу я за эти деньги слишком многого, но, к сожалению, это максимум, что могу сейчас себе позволить.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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