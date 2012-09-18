Прошу фирм меня не беспокоить и те люди у которых высокая часовая оплата труда. Спасибо.

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Описание: Сайт предназначен для людей которые любят вкусно покушать в комфортных помещениях с хорошим обслуживанием за умеренную плату или просто провести хорошо свое время. Так же найти авто мастерские, авто мойки, шиномонтажки, где качественно и недорого проводиться техническое обслуживание машины. Разные бытовые проблемы: установка окон, руло, дверей, ремонтные работы. Ремонт различной техники. А также выявить не добросовестные фирмы которые сдирают большие деньги и не предоставляют услуги на нужном уровне.