Heavenly Hearts

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка90 просмотров

Задание для специалистов по созданию сайта по теме брачного агенства.

Проект большой и насыщенный. Нужна полная разработка сайта под ключ и дальнейшее сопровождение.

11 лет назад
malcolm1
54 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Xeper
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
30 отзывов(-1)
11 лет назад
$5000
30 дней

Заявки фрилансеров

Xeper
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
30 отзывов(-1)
11 лет назад