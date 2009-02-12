HYIP Monitor

Нужен мне человек который хоть немного понимает в hyip инвестициях, или понимает принцип работы hyip мониторов.

Нужно сделать монитор, копия gsmonitor.org, только с другим дизайном,другой растановкой ну и немного доделать, так как я скажу.

Лёгкость управления, чтоб я смог сам устанавливать баннеры и т.д.