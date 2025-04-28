Нужна полная разработка от дизайна до конечного продукта с подключение оплат на сайт.

Нужна качественная разработка с отличной оптимизацией SEO из коробки. Если у вас уже есть написанный бэк как cms для продажи цифровых товаров, то это будет плюсом.



SSR/SSG ( getServerSideProps , getStaticProps )

next/head для мета-тегов

ЧПУ (чистые адреса страниц)

sitemap.xml и robots.txt

<Image /> для оптимизации изображений

Code splitting, динамический импорт

Микроразметка (Schema.org, JSON-LD)

Канонические ссылки ( <link rel="canonical" /> )

Кастомные страницы 404, 500

Адаптивность, mobile-friendly

Внутренняя перелинковка ( next/link )

Корректная структура H1–H6

Минимизация CSS и JS, оптимизация статики

Ленивая загрузка (lazy loading)

Google Analytics, Яндекс.Метрика, Search Console

Отсутствие дублей контента

Валидный HTML

Геймерская тематика (не азартные игры)

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