ИМ продажи цифровых товаров Next + React

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Открыт16 заявок84 просмотра

Нужна полная разработка от дизайна до конечного продукта с подключение оплат на сайт.
Нужна качественная разработка с отличной оптимизацией SEO из коробки. Если у вас уже есть написанный бэк как cms для продажи цифровых товаров, то это будет плюсом.

SSR/SSG (getServerSideProps, getStaticProps)

  • next/head для мета-тегов

  • ЧПУ (чистые адреса страниц)

  • sitemap.xml и robots.txt

  • <Image /> для оптимизации изображений

  • Code splitting, динамический импорт

  • Микроразметка (Schema.org, JSON-LD)

  • Канонические ссылки (<link rel="canonical" />)

  • Кастомные страницы 404, 500

  • Адаптивность, mobile-friendly

  • Внутренняя перелинковка (next/link)

  • Корректная структура H1–H6

  • Минимизация CSS и JS, оптимизация статики

  • Ленивая загрузка (lazy loading)

  • Google Analytics, Яндекс.Метрика, Search Console

  • Отсутствие дублей контента

  • Валидный HTML

    Геймерская тематика (не азартные игры)
    Интересуют похожие кейсы реализации проектов с нуля

Next.jsReactАдаптивная версткаДизайн сайтовИнтеграция платежных системОптимизация кодаРазработка бэкендаСоздание интернет-магазинов
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