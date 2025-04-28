Ищется специалист для разработки игрового сайта под ключ. Требуется дизайн в чёрно-оранжевых тонах, вёрстка и функционал, включая пополнение внутриигрового счёта и настройку платёжных систем. Рассматривается также возможность приобретения готового сайта. Бюджет и сроки обсуждаются в зависимости от объёма работ.
ИМ продажи цифровых товаров Next + React
Нужна полная разработка от дизайна до конечного продукта с подключение оплат на сайт.
Нужна качественная разработка с отличной оптимизацией SEO из коробки. Если у вас уже есть написанный бэк как cms для продажи цифровых товаров, то это будет плюсом.
SSR/SSG (
getServerSideProps,
getStaticProps)
next/headдля мета-тегов
ЧПУ (чистые адреса страниц)
sitemap.xml и robots.txt
<Image />для оптимизации изображений
Code splitting, динамический импорт
Микроразметка (Schema.org, JSON-LD)
Канонические ссылки (
<link rel="canonical" />)
Кастомные страницы 404, 500
Адаптивность, mobile-friendly
Внутренняя перелинковка (
next/link)
Корректная структура H1–H6
Минимизация CSS и JS, оптимизация статики
Ленивая загрузка (lazy loading)
Google Analytics, Яндекс.Метрика, Search Console
Отсутствие дублей контента
Валидный HTML
Геймерская тематика (не азартные игры)
Интересуют похожие кейсы реализации проектов с нуля
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