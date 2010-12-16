Информационный портал предприятия

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Закрыт3 заявки180 просмотров

Платформа: Sharepoint 2010

разделы:

- Общая информация

- Личный кабинет сотрудника

- Личный кабинет руководителя

- Страница Департамента

- KPI (dashboard)

- Краткая информация по дочерним компаниям

Интеграция с AD

14 лет назад
kengu
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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