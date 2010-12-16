В 2010 году был спущен на воду новый амбициозный проект AVTOTOTAL.RU, первоочередной целью которого является создание национальной базы объявлений о продаже аварийных автомобилей по РФ. Здесь пересекаются интересы, как бизнесменов, кто покупает авто для восстановления ...
Информационный портал предприятия
Платформа: Sharepoint 2010
разделы:
- Общая информация
- Личный кабинет сотрудника
- Личный кабинет руководителя
- Страница Департамента
- KPI (dashboard)
- Краткая информация по дочерним компаниям
Интеграция с AD
Заявки фрилансеров
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