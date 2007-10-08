Информационный потрал

Нужен сайт полная копия сайта autoyarsk.ru. с теми же возможностями и похожим дизайном.(хотя рассмотрю варианты) общался с разработчиками этого сайта , они очень дорого просят за него. кто сделает нам такойже сайт? все предложения лучше всего в личку или ICQ 645539. Наличие портфолио обязательно. предпочтение команде разработчиков. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ - ПО ФАКТУ