Информационный потрал

Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок232 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен сайт полная копия сайта autoyarsk.ru. с теми же возможностями и похожим дизайном.(хотя рассмотрю варианты) общался с разработчиками этого сайта , они очень дорого просят за него. кто сделает нам такойже сайт? все предложения лучше всего в личку или ICQ 645539. Наличие портфолио обязательно. предпочтение команде разработчиков. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ - ПО ФАКТУ

16 лет назад
motya11
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработка и программирование сайта на cms joomla

    $10000

    Создание и дальнейшая поддержка интернет проекта на базе cms joomla. Требуется создание и дальнейшая поддержка интернет проекта на базе cms joomla (или на UMI.CMS.Pro) Дизайн сайта есть. Проживание в Санкт-Петербурге - обязательно! Просьба отвечать не на данном сайте, а ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Очень простой скрипт

    $5

    Необходимо написать протеший скриптик который сможет так: http://bloknotik.ru/index.php?action=search&amp;prefix=&amp;search_query=планета т.е. подставляя слова вместо планета будем получать скраници в текстом подставленного слова. Слово должно подставляться в метатеги титл, кейворд, дискрипшен и текст на странице.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Копия сервиса бесплатной почты

    Нужно сделать сервис бесплатной почты, с функционалом как этот: mymail-in.net И оригинальный дизайн к нему. Также установить и настроить. Желательно использовать уже готовый скрипт. От вас, примерная цена и сроки. Просьба писать в личку.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Медкарьера (сайт без технических наворотов)

    Добрый День! Цель: 1 проект умер, второй еще не родился. Нужно в короткие сроки поставить на место мертвого проекта хорошую затычку. Нужно сделать страничку на которой пользователь сможет зарегистрировать свою компанию и разместить вакансии + банер 468х60 и ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание качественных сателлитов.

    Требуеться создание качественных сателлитов на постоянной удаленной основе, требования к сайтам очень жесткие, к исполнителю(лям) аналогично. Уникальный качественный дизайн. 100%ый рерай. Ответсвенность, выполнение в срок, предьявление портфолио обязательно. В месяц до 30 штук сателлитов. ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт-портфолио для фотомодели

    $1000

    Нужен красивый сайт для девушки-фотомодели на флеше. Язык - английский. Разделы меню: блог, резюме, биография, портфолио (галерея фотографий по разделам), контактная информация, ссылки. Примеров в сети много. Например: www.laperla.com, www.olavrentieva.ru и т.п.

    Сайты «под ключ»49 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт знакомств и общения!

    $1000

    Сайт знакомств типа www.click4.co.il + закрытая часть типа www.flirt4u.ru . Спасибо всем кто откликнулся , но я должен уточнить что сайт будет на основе Cms AbleDating 2.4 www.abledating.net . Нужно будет кое-что модифицировать , кое-что ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Покер портал - разработка. Тексас Холдем обязателен.

    Что мне нужно: - Сайт (портал игр) + дизайн - Бэкэнд для управления сайтом и игроками - Биллинг система (а точнее две. одна обычная для кредиток пейпела и так далее и вторая работающая через телефон (данное приложение у ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт компании

    Нужно создать сайт компании торгующей горношахтным оборудованием 1. Каталог оборудования 2. Форма заказа оборудования 3 . Обратная связь 4. Новости 5. Спец предложения. 6. Технология AJAX Админка для управления каталогом и новостями И т.д.

    Сайты «под ключ»37 заявок
    Закрыт
    16 лет назад