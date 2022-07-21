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Закрыт1 заявка29 просмотров

Сайт информационный многостраничный не интернет магазин, чтобы перейти на др. страницу щелкаем вкладку 

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3 года назад
guest_16584048937869
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ксения
 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
17 дней назад
155 отзывов(-1)
3 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»

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  • Разработка доски объявлений

    Требуется разработать MVP для проекта 'Бизнес клуб', включающий доску объявлений с MLM-системой, личные кабинеты пользователей и функционал для обмена сообщениями. Проект предполагает возможность регистрации через реферальные ссылки, управление структурой и процентами, а также платные подписки на услуги. Ожидаются предложения по технологиям и идеям для реализации.

    WordPress
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Laravel программист доделать проект

    Требуется Laravel программист для доработки проекта. Знание Vue будет плюсом. Ищем опытного специалиста в веб-разработке для завершения проекта. Подробности будут предоставлены подходящим кандидатам.

    LaravelVue.js
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка веб сайта для курьерской службы

    Требуется разработка веб-сайта для курьерской службы с полным функционалом: учетные записи для курьеров, клиентов и диспетчеров, автоматизация назначения заказов, интеграция API для передачи данных и система отслеживания курьеров. Включает личный кабинет, страницы для новых заказов и фильтрации по статусу, а также возможность управления заказами и рейтинг курьеров.

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт для продаж

    Требуется разработка сайта для продажи заквасок и молочных продуктов. Сайт должен быть оформлен красиво, включать форму для оплаты, чат технической поддержки, возможность регистрации аккаунта и корзину для покупок.

    Сайты «под ключ»34 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт

    Требуется разработать лендинг на платформе WordPress с индивидуальным шаблоном. Необходимо также интегрировать платежную систему. Примеры сайтов будут предоставлены для ориентира.

    WordPress
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен готовый сайт отзывов (отзовик)

    Требуется готовый сайт отзывов на товары, который может быть оснащен парсером или базой данных. Сайт должен быть предоставлен без домена, для последующего развертывания на собственном сервере.

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать легкий лендинг

    $60

    Требуется разработать легкий лендинг для пивного магазина с целью привлечения клиентов в офлайн магазин. Лендинг должен быть создан на WordPress с использованием Elementor, основываясь на брифе и совместном обсуждении.

    Elementor
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    3 года назад