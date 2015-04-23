Информационный сайт

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Закрытнет заявок83 просмотра

Здравствуй Антон, у меня для тебя предложение по работе- созданию сайта и в дальнейшем постоянной работе сним.

Сайт необходим информационно развлекательный. сможешь такой сделать? Ищу партнера как на это смотришь?

10 лет назад
maratka100
Марат 
41 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров