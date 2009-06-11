Интернет казино (2) аналог fortuna

$3200
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт20 заявок506 просмотров

Здравствуйте. Нужно интернет казино ( Аналог fortuna.ru).

Приблизительное ТЗ

1) ВОЗМОЖНОСТЬ СКАЧИВАТЬ ЕГО НА СВОЙ КОМПЬЮТЕР .

2) Легкая настройка процентов выдачи "одним на все игры"

3) Качественный дизайн .

4) Патнерская программа

5) Хорошие игры ( вроде crazy monkey и т.п)

5) В остальном аналог fortuna.ru

БЮДЖЕТ НЕ ПОВЫШАТЬ !!! БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ .

16 лет назад
bverigin
Борис 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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