Необходимо создать сайт на базе либо собственной CMS(действующей минимум на 5-6 сайтах) либо на коммерческой (цена проекта указана полностью и включает лицензию на коммерческую CMS). Дизайн необходимо подвести под CMS. ТЗ и дизайн - http://ifolder.ru/12579082. ...
Интернет казино (2) аналог fortuna
Здравствуйте. Нужно интернет казино ( Аналог fortuna.ru).
Приблизительное ТЗ
1) ВОЗМОЖНОСТЬ СКАЧИВАТЬ ЕГО НА СВОЙ КОМПЬЮТЕР .
2) Легкая настройка процентов выдачи "одним на все игры"
3) Качественный дизайн .
4) Патнерская программа
5) Хорошие игры ( вроде crazy monkey и т.п)
5) В остальном аналог fortuna.ru
БЮДЖЕТ НЕ ПОВЫШАТЬ !!! БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ .
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