Интернет магазин - 1 товар каждый день

Доброго времени суток!

Необходимо сделать сайт - интернет магазин онлайн, в котором каждый

день будет продаваться 1 определенный товар.

Дизайн свободный, простой, но профессиональный, в стиле web2.0, цветовая гамма яркая, но со вкусом.

Оплата товаров paypal, или просто письмо администратору с подтверждением

банковского перевода.

Возможность регистрации пользователей.

Возможность получать рассылку с новостями и с товарами.

Возможности закачки на телефон (мелодии, картинки).

Когда будет готово - по договоренности несколько смс функций

(покупка через смс, получение рассылки по смс).

ТЗ прилагается (Excel).

Пример - http://www.catchoftheday.com.ua/about_us.php

Панель администратора: www.hayat.co.in/readymat/admincpanel userid/password:admin/admin

Срок - 10 дней.

Добро пожаловать, надеюсь на сотрудничество,

С Уважением, Сергей