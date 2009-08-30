Задача стояла не из простых. Но Вячеслав справился на ура. Требовалось сделать интернет-магазин с использованием флеш элементов. Понравилась и сама функционалка, и дизайн. Выполнялось все в сроки. По деньгам получилось недорого. Очень понравилось сотрудничать! Спасибо!