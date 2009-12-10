Нужно создать интернет-магазин по готовому дизайну.

Оставляйте предложения с ссылками именно на сделанные вами интернет-магазины с демодоступами к панели управления.

С выбранными исполнителями буду связываться через личные сообщения или оставленные вами контакты для обсуждения цен и сроков по предоставленному мной в личной переписке макетам дизайна и технического задания.

Предложения принимаю в течении недели.