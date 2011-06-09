Здравствуйте. Требуется разработать сайт-рейтинг бесплатных игровых серверов. Необходимый функционал аналогичен сайту wow.mmotop.ru + некоторые новые моменты. От исполнителя требуется работа "под ключ", то есть программирование + дизайн + верстка. В наличии имеется ТЗ на дизайн и программную часть. Предоставлю ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать интернет-магазин с мощной cms системой, dle и прочее не предлагать. Можно shopcms
Предлагайте.
Оплата по факту, работаете на вашем сервере после оплаты переносите.
Тз и дизайн в приложении.
От вас цена/сроки
Сроки задерживать НЕЛЬЗЯ! Так что пишите точно за сколько дней вы сделаете все на 100%
Заранее благодарен всем, кто проявит интерес к проекту. Спасибо!
ТЗ:Разделы:
1)Телефоны&Смартфоны
2)Гарнитуры
3)Чехлы
4)Аксессуары
5)Ноутбуки&Планшеты
6)FAQ
+ доп страницы
А)Главная
Б) Контакты
В)Корзина
Г)Архив новостей
Д)Поиск
И другие такие как полная новость, страница успешной отправки заказа, возможности оплаты(Перечисление номеров кошельков и счетов в банке, там же должно быть написано что нужно перед оплатой позвонить)
Все РАЗДЕЛЫ делятся на категории(допустим «Телефоны&Смартфоны делятся на марки iphone, blackberry и т.п.)
+ во всех категориях должны задаваться критерии опять же допустим раздел телефоны..
Это время работы от аккамулятора, память и т.д(естественно все из админки должно задаваться)
Думаю этого хватит все остальные вопросы можно решить походу работы, псд внутренних страниц будут в течении 2 дней.
P.S это еще не конечный вариант, меню будет изменено как в разделах в ТЗ
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