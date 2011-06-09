Сделать интернет-магазин с мощной cms системой, dle и прочее не предлагать. Можно shopcms

Предлагайте.

Оплата по факту, работаете на вашем сервере после оплаты переносите.

Тз и дизайн в приложении.

От вас цена/сроки

Сроки задерживать НЕЛЬЗЯ! Так что пишите точно за сколько дней вы сделаете все на 100%

Заранее благодарен всем, кто проявит интерес к проекту. Спасибо!

ТЗ:Разделы:

1)Телефоны&Смартфоны

2)Гарнитуры

3)Чехлы

4)Аксессуары

5)Ноутбуки&Планшеты

6)FAQ

+ доп страницы

А)Главная

Б) Контакты

В)Корзина

Г)Архив новостей

Д)Поиск

И другие такие как полная новость, страница успешной отправки заказа, возможности оплаты(Перечисление номеров кошельков и счетов в банке, там же должно быть написано что нужно перед оплатой позвонить)

Все РАЗДЕЛЫ делятся на категории(допустим «Телефоны&Смартфоны делятся на марки iphone, blackberry и т.п.)

+ во всех категориях должны задаваться критерии опять же допустим раздел телефоны..

Это время работы от аккамулятора, память и т.д(естественно все из админки должно задаваться)

Думаю этого хватит все остальные вопросы можно решить походу работы, псд внутренних страниц будут в течении 2 дней.

P.S это еще не конечный вариант, меню будет изменено как в разделах в ТЗ