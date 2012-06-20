Интернет-магазин

Минимальный дизайн (светлый фон, особо ничего придумывать не нужно - расскажу что откуда брать для дизайна. Дизайна гроши)

Оплата на сайте должна быть при помощи WM ЯД КИВИ. (имею аттестат продавца, оплата напрямую через мерчант WM, для остальных платёжных систем скриптов достаточно)

API выдачи/получения всех данных (для синхронизации с локальной БД - наполнения магазина товаром, ведение статистики продаж).

buyaccs.com взять за прототип, как способ выдачи товара клиенту.

Мгновенная доставка цифровых товаров покупателю посредством вывода ссылка на экран (так же данная ссылка дублируется на почту)

Желательно использовать cms WP или Joomla и готовые интернет магазины на данных движках. (что бы не перемудрить с кодом)

Главное условие - сроки выполнения и успешное соблюдение своих же сроков.