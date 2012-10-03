Необходимо скопировать идею сайта http://www.startupcreation.net/ и переориентировать его на студентов Харькова. Нужен весь комплекс услуг от дизайна до базового продвижения. Просьба оставлять заявки только тем, кто готов пройти полный путь от идеи ...
Интернет-магазин
Здравствуйте, фрилансеры нужно будет сделать проект "под ключ" интернет-магазина
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