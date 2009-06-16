Разработка ТЗ медицинского сайта 2.0 Наброски: 1)Личная страница врача. Врач должен ЛЕГКО добавлять информацию о себе, свои статьи и тд. 2)Личная страница пациента (что в ней должно быть?) ...
Интернет-магазин бытовой химии, косметики. F CMS
http://www.free-lance.ru/projects/?pid=222944
Требуется поднять проект на бесплатной CMS, можно самописной.
Если просто: предоставляю PSD для страничек, контент, доступы к панели управления, остальное делаете вы.
Функционал:
Три языка: русский, украинский, английский. Выбор языка на главной, флажки стран.
Добавление/ редактирование, удаление лотов.
редактирование фотографий.
инструменты для SEO (заголовки, теги, описания, ключевики),
оплата товаров электронными деньгами (wm, ym),
формы оформления доставки товара по России, Украине.
В приложениях: каталог, структура сайта, дизайн.
Контент страничек дам.
Хотелось бы предложения с: CMS, бюджетом, сроком исполнения.
Ответы жду в тендере.
Прошу не писать в личку, аську и скайп, не звонить.
Я сам свяжусь.
Не информативные предложения и предложения, превышающие бюджет не рассматриваю.
Заявки фрилансеров
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