Интернет-магазин бытовой химии, косметики. F CMS

http://www.free-lance.ru/projects/?pid=222944

Требуется поднять проект на бесплатной CMS, можно самописной.

Если просто: предоставляю PSD для страничек, контент, доступы к панели управления, остальное делаете вы.

Функционал:

Три языка: русский, украинский, английский. Выбор языка на главной, флажки стран.

Добавление/ редактирование, удаление лотов.

редактирование фотографий.

инструменты для SEO (заголовки, теги, описания, ключевики),

оплата товаров электронными деньгами (wm, ym),

формы оформления доставки товара по России, Украине.

В приложениях: каталог, структура сайта, дизайн.

Контент страничек дам.

Хотелось бы предложения с: CMS, бюджетом, сроком исполнения.

Ответы жду в тендере.

Прошу не писать в личку, аську и скайп, не звонить.

Я сам свяжусь.

Не информативные предложения и предложения, превышающие бюджет не рассматриваю.