Нужно с нуля поднять сайт аукцион. В принципе какой движок не важно. Дизайн и функционал хотелось бы полностью скопировать www.trademe.co.nz . От Вас только написание скрипта. Если вы скачаете бесплатный скрипт и подгоните под то ...
Интернет магазин для производственной фирмы
Приглашаем принять участие в тендере по созданию интернет магазина.
Необходимо создать сайт для производственной фирмы с возможностью заказа продукции.
Страницы сайта:
- "О нас" : одна страница с информацией о фирме;
- "Новости" : полоса новостей с возможностью в дальнейшем самостоятельно вносить туда новости через интерфейс сайта для сотрудников компании;
- "Контакт" : одна страница с контактными данными;
- "Фото галерея" : фото галерея с возможностью в дальнейшем пополнять ее через интерфейс сайта, состоит из трех категорий по 10 фотографий каждая (фотографии из вашего архива);
- "Карта сайта" : одна страница (динамическая) на которой в виде дерева показаны все страницы сайта вместе с продукцией, разбитой на категории;
- "Наша продукция": продукция предприятия разбитая на категории с указанием цены розничной и оптовой, с изображением продукции, с возможностью сделать заказ (на текущий момент количество позиций прайса около 30 шт)
- "Магазины": одна страница со списком магазинов, картами проезда, фотографиями фасада;
- "Заказ и оплата" : одна старица с описаниями вариантов заказа и оплаты продукции;
- "Доставка" : одна страница с описанием вариантов доставки
Два режима работы сайта - с возможностью сделать заказ через страницу или только для просмотра
А также возможность поиска продукции, опросник, окно со скролом продукции, информеры (количество посетителей сайта, курс валют, стоимость бензина и тп.п )
Проект может быть выполнен на общедоступных бесплатных системах и компонентах. Главное требование - гармоничность в цветовой схеме, деловой стиль, шаблон - не копия с другого сайта, а созданный индивидуально. Готовность предоставить на выбор несколько вариантов оформления.
Если Вы готовы выполнить эту работу, напишите пожалуйста стоимость (+- 10%), желательно ссылки на похожие работы, сделанные Вами ранее.
P.S. Заявки без указания стоимости работ рассматриваться не будут. Предполагаю, что Вы выполняли похожие работы и представляете объем работы, стоимость, нюансы. При рассмотрении предпочтение будут отданы тем заявкам, в которых будет ссылка на похожий выполненный проект
Заявки фрилансеров
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