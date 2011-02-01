Интернет магазин для производственной фирмы

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Закрыт21 заявка311 просмотров

Приглашаем принять участие в тендере по созданию интернет магазина.

Необходимо создать сайт для производственной фирмы с возможностью заказа продукции.

Страницы сайта:

- "О нас" : одна страница с информацией о фирме;

- "Новости" : полоса новостей с возможностью в дальнейшем самостоятельно вносить туда новости через интерфейс сайта для сотрудников компании;

- "Контакт" : одна страница с контактными данными;

- "Фото галерея" : фото галерея с возможностью в дальнейшем пополнять ее через интерфейс сайта, состоит из трех категорий по 10 фотографий каждая (фотографии из вашего архива);

- "Карта сайта" : одна страница (динамическая) на которой в виде дерева показаны все страницы сайта вместе с продукцией, разбитой на категории;

- "Наша продукция": продукция предприятия разбитая на категории с указанием цены розничной и оптовой, с изображением продукции, с возможностью сделать заказ (на текущий момент количество позиций прайса около 30 шт)

- "Магазины": одна страница со списком магазинов, картами проезда, фотографиями фасада;

- "Заказ и оплата" : одна старица с описаниями вариантов заказа и оплаты продукции;

- "Доставка" : одна страница с описанием вариантов доставки

Два режима работы сайта - с возможностью сделать заказ через страницу или только для просмотра

А также возможность поиска продукции, опросник, окно со скролом продукции, информеры (количество посетителей сайта, курс валют, стоимость бензина и тп.п )

Проект может быть выполнен на общедоступных бесплатных системах и компонентах. Главное требование - гармоничность в цветовой схеме, деловой стиль, шаблон - не копия с другого сайта, а созданный индивидуально. Готовность предоставить на выбор несколько вариантов оформления.

Если Вы готовы выполнить эту работу, напишите пожалуйста стоимость (+- 10%), желательно ссылки на похожие работы, сделанные Вами ранее.

P.S. Заявки без указания стоимости работ рассматриваться не будут. Предполагаю, что Вы выполняли похожие работы и представляете объем работы, стоимость, нюансы. При рассмотрении предпочтение будут отданы тем заявкам, в которых будет ссылка на похожий выполненный проект

14 лет назад
_ID_
52 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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