Интернет магазин на Битрикс

$5000
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Закрыт29 заявок358 просмотров

Всем доброго времени суток

Для нашего магазина требуется создание интернет-магазина на Битрикс

Чтобы у сайта был свой фирменный стиль

Направление продажа компьютерной техники

Пример сайта: http://www.computerplaza.ru/ что хочется увидеть в конечном итоге,но в своем стиле

Логотип и графические наработки имеются

Тз вышлю выбранному исполнителю

Возможна предоплата не более 30%

Пишите сроки и цены

14 лет назад
compmater2011
Олег 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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