1.регистрация пользователей с отправкой на E-MAIL 2.личный кабинет пользователя (видео,аудио, стена, блоги, дислокация, просмотры страницы, фаны, проморанг, кумиры) 3.стили (все разновидности стилей) 4.главная афиша, реклама, музыканты, клабберы, диджеи, слушатели и ...
Интернет магазин на Битрикс
Всем доброго времени суток
Для нашего магазина требуется создание интернет-магазина на Битрикс
Чтобы у сайта был свой фирменный стиль
Направление продажа компьютерной техники
Пример сайта: http://www.computerplaza.ru/ что хочется увидеть в конечном итоге,но в своем стиле
Логотип и графические наработки имеются
Тз вышлю выбранному исполнителю
Возможна предоплата не более 30%
Пишите сроки и цены
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