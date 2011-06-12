Интернет-магазин на джумле

Сайты «под ключ»Закрыт22 заявки349 просмотров
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Интересует создания одного интернет магазина, привязка к сайту на джумле, по продаже навигаторов. Шаблон Ваш, от вас подготовка шаблона, настройка всех таблиц , настройка менюшек сайта,настройка функции заказа товара,настройка самой структуры сайта, вообщем под ключ. Магазин желательно на движке Джумла.Цена договорная,

Писать на емейл или здесь. [email protected]

Так же данному магазину потребуется продвижение в регионе Беларусь, по ключевым словам:

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13 лет назад
sanael
42 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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