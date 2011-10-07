Интернет-магазин по продаже кистевых тренажеров.

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок529 просмотров

Необходимо сделать магазин по продаже кистевых тренажеров по типу powerball.

Особенности будущего магазина:

80% аудитории молодежь.

Каталог будет насчитывать не более 20 моделей;

Большинство посетителей мало знакомы с данной продукцией;

Желательный движок магазина CMS Simpla.

Необходимо выделить еще место для 2х баннеров.

Варианты реализации:

сайт под ключ

дизайн+верстка

дизайн

Дополнительно для дизайнера:

По возможности нужно будет еще изготовить 3 баннера (для этого магазина и еще 2х), визитку для данного магазина. И за приемлемую цену дизайн еще одного магазина.

Нужны ответственные и пунктуальные специалисты, так как услуги дизайнера и верстальщика необходимы не редко.

Так же желательное размещение на территории Украины, для лучших условий работы и оплаты.

14 лет назад
qwaszx1
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Pазработка сайта музыкального архива,

    $375

    Требуется разработать сайт - архив позволяющий прослушивать и сгружать аудио файлы, дезайн будет предоставлен, превью главной здесь: в аттаче т3 к проекту. здесь разговор обьясняющий все о проекте: https://www.yousendit.com/download/T2dmS3dwbWdKV085TE1UQw ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт насосная.рф

    Нужно создать сайт посвященный насосному, трубозапорному оборудованию. Сайт скорее всего должен быть рукописным. К нему необходимо создать интуитивную админку на русском языке с очень широкими возможностями. Я представляю себе это ...

    HTML
    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание почты со всем функционалом.

    Здравствуйте, нужно написать почту с нуля или со своими наработками. Готовые почты не подходят типа b1gmail и тп. Функционал весь как у обычной почты, будет только нестандартный вывод писем в видимое ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт скидок под ключ

    Разработка и создание под ключ сайта скидок - дизайн основных страниц - верстка - разработка движка - создание удобной административной зоны (детальное обсуждение после выбора исполнителя) - разработка дополнительных модулей ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание двух новостных сайтов и поддержка

    $100

    Необходимы два новостных сайта на CMS DLE (или что то оптимизированное под ПС) с нормальным визуальным редактором (необходимо будет в каждую статью добавлять по 1-2 картинке). Дизайн сайтов готов. На сайте будет листалка статей как ...

    DLEJoomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание простого сайта на джумле

    $100

    Необходимо сделать сайт для первоклашек и их родителей. На сайте должна быть фотогалерея событий, расписание занятий, контактная информация, модуль для выкладывания домашнего задания, регистрация пользователей, комментирования зарегистрированными пользователями, новостной блок, список учеников с фото.

    Joomla
    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт магазина по продаже одежды

    $5000

    Здравствуйте. Необходимо создать "под ключ" сайт, близкий к boutique.ru (аналогичный, но с немного большим функционалом). ОБЯЗАТЕЛЕН! опыт в создании сайтов по продаже одежды (в т.ч. возможно приобретение готового продукта) ...

    Сайты «под ключ»47 заявок
    Закрыт
    14 лет назад