Интернет-магазин по продаже кистевых тренажеров.

Необходимо сделать магазин по продаже кистевых тренажеров по типу powerball.

Особенности будущего магазина:

80% аудитории молодежь.

Каталог будет насчитывать не более 20 моделей;

Большинство посетителей мало знакомы с данной продукцией;

Желательный движок магазина CMS Simpla.

Необходимо выделить еще место для 2х баннеров.

Варианты реализации:

сайт под ключ

дизайн+верстка

дизайн

Дополнительно для дизайнера:

По возможности нужно будет еще изготовить 3 баннера (для этого магазина и еще 2х), визитку для данного магазина. И за приемлемую цену дизайн еще одного магазина.

Нужны ответственные и пунктуальные специалисты, так как услуги дизайнера и верстальщика необходимы не редко.

Так же желательное размещение на территории Украины, для лучших условий работы и оплаты.