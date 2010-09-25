Интернет-магазин Prestashop

Задача: Создать сайт первая страница которого предлагает выбор между FLASH и HTML версиями. FLASH версия - открывается в режиме FullScreen, захватывая весь экран, проигрывается 20-30 секундный ролик. Записываются cookies и в дальнейшем ролик не проигрывается, а сразу ...
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Сделать тему для PrestaShop. Шаблон PSD - 12 страниц.
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