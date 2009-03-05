Нужен клон newcars.ua. Необходима расширенная система управления содержанием и возможностью контроля за рекламой и за размещение предложений автосалонов, банков, страховых. + оригинальный дизайн. Прошу предлагать конкретные сроки и суммы.
Интернет-магазин. спец. на продаже путевок(Joomla)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать интернет магазин на CMS Joomla. Продаваться будут путевки, туры, авиабилеты и прочее. Стиль есть.
Не предлагать "свою" или любую другую CMS.
Основные требования:
Два языка
Хороший дизайн + верстка, на что может быть похоже:
http://www.itek.ee/vi-idoc_redir
Желательно использовать VirtueMart
Работа-оплата происходит так:
Согласовали цену, макет (20$ в не зависимости от того понравится или нет), 30% предоплата и начинаем работать.
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