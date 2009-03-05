Интернет-магазин. спец. на продаже путевок(Joomla)

Требуется создать интернет магазин на CMS Joomla. Продаваться будут путевки, туры, авиабилеты и прочее. Стиль есть.

Не предлагать "свою" или любую другую CMS.

Основные требования:

Два языка

Хороший дизайн + верстка, на что может быть похоже:

http://scandinaviantours.ee/

http://www.itek.ee/vi-idoc_redir

Желательно использовать VirtueMart

Работа-оплата происходит так:

Согласовали цену, макет (20$ в не зависимости от того понравится или нет), 30% предоплата и начинаем работать.