Интернет-магазин спортивного питания

Требуется разработка клона одного интернет-магазина сертификатов. Полностью идентичный дизайн, будет заменено только лого, без мультиязычности, без онлайн-чата с менеджерами. Оставляйте заявки, буду присылать урл магазина, на который нужно будет ориентироваться.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать сайт под ключ.полностью проработать дизайн.Привязать его к базе 1с .сайт будет интернет магазин по продаже спортивного питания !
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