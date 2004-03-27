Интернет-портал

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка287 просмотров

Сайт-портал наподобе www.softlinks.ru

www.softodrom.ru

www.softportal.ru

21 год назад
dimasu
Company 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

tupikov
45 лет
21 год в сервисе
Был
18 лет назад
21 год назад
$150
10 дней
ТЗ практически не поставил, все размыто кинул, денег не заплатил, на письма не отвечает короче в ЧЕРНЫЙ СПИСОК ЕГО

Заявки фрилансеров

tupikov
45 лет
21 год в сервисе
Был
18 лет назад
21 год назад

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