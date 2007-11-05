Инвестиционный фонд

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок237 просмотров
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Требуется скрипт инвестиционного фонда или подобного (если есть в наличии).

В принципе, указанный скрипт полностью устраивает.

Или разработать... Главное: инвесторы перечисляют денежные средства в фонд (покупают долю в фонде). Фонд еженедельно/ежемесячно выплачивает прибыль инвесторам, в процентном соотношении, в зависимости от прибыли фонда и приобретенным долям.

Просьба указать сроки выполнения работы.

16 лет назад
g2105
Гор 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
New-Line
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
11 отзывов(-4)
16 лет назад
$20
1 день
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