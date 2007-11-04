Инвестиционный фонд с парнерской программой

$1250
Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок280 просмотров
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Требуется разработка web-сайта. Имеется Bitrix-дизайн, контент, ТЗ на внутреннюю часть системы.

Необходимо разработать внутреннюю систему в которую входит:

- усправление контентом

- регистрация участников проектов (агенты и инвесторы)

- личные кабинеты участников системы

- администрирование

- полное взаимодействие участников системы.

16 лет назад
semizorov
Гость 
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
infospas
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$900
8 дней
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