Ищется web-программист для периодических заказов

Ищется веб-программист для выполнения периодических заказов.

Только Днепропетровск и ближайшие города, необходимы встречи раз в неделю для обсуждения ТЗ.

Текущие задачи: на основе существующего кода выполнять его модификации (для создания новых разделов нескольких сайтов и изменения существующих).

PHP+ MySql, JavaScript.

Оплата попроектно, после сдачи выполненной работы, без предоплат. Разработка ведется сразу на нашем хостинге.

Будет тестовое задание (реализация небольшой задачи), оплачиваемое. Если все ок и код не корявый, обеспечим постоянными заказами.