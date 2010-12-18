Ищется web-программист для периодических заказов

Для не сильно крутых ( не фирмы) но знающих веб-мастеров и приличных студентов. Начинаем разрываться. Заказы прибывают, сайт http://svetgorod.ru/ растёт. Кроме него, ещё около 20 небольших сайтов. Тоже нужны руки. Вобщем. Работа по заданиям. Каждое задание обсуждается, делается и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищется веб-программист для выполнения периодических заказов.
Только Днепропетровск и ближайшие города, необходимы встречи раз в неделю для обсуждения ТЗ.
Текущие задачи: на основе существующего кода выполнять его модификации (для создания новых разделов нескольких сайтов и изменения существующих).
PHP+ MySql, JavaScript.
Оплата попроектно, после сдачи выполненной работы, без предоплат. Разработка ведется сразу на нашем хостинге.
Будет тестовое задание (реализация небольшой задачи), оплачиваемое. Если все ок и код не корявый, обеспечим постоянными заказами.
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