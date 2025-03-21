Привет, ребята!

Ищу разработчика для создания сайта моего авто-детейлинг студии. Пока не уверен, на какой платформе или CMS его лучше делать, поэтому буду рад вашим рекомендациям и предложениям.

Мне нравится стиль и структура этого сайта: Vermijl Car Detail. Хочу современный, чистый дизайн с удобной навигацией.

Вот ключевые функции, которые мне нужны:

Возможность для клиентов выбирать услуги и добавлять дополнительные опции

Календарь с отображением доступных временных слотов для записи

Функционал бронирования и оплаты

Способы оплаты через Visa, Mastercard или PayPal

Простая CMS , чтобы я мог сам изменять текст, добавлять/редактировать услуги и вносить небольшие правки

Полностью адаптивный дизайн, который будет отлично выглядеть и работать как на мобильных устройствах, так и на десктопе

Буду рад услышать ваши рекомендации, а также узнать, сколько времени займет разработка и какую цену вы предлагаете за эту работу. Когда выберу исполнителя, предоставлю больше деталей, включая изображения, тексты, ссылки на видео, и смогу обсудить проект подробнее через WhatsApp.



Жду ваших предложений!

Спасибо.