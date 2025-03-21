Необходимо разработать сайт на основе дизайна в Figma, включая кастомный блог с возможностью управления контентом. Требуется высокая скорость загрузки, оптимизация изображений и адаптивность. Ожидаем предложения от разработчиков с аргументированной стоимостью и сроками выполнения.
Ищу разработчика для создания сайта.
Привет, ребята!
Ищу разработчика для создания сайта моего авто-детейлинг студии. Пока не уверен, на какой платформе или CMS его лучше делать, поэтому буду рад вашим рекомендациям и предложениям.
Мне нравится стиль и структура этого сайта: Vermijl Car Detail. Хочу современный, чистый дизайн с удобной навигацией.
Вот ключевые функции, которые мне нужны:
Возможность для клиентов выбирать услуги и добавлять дополнительные опции
Календарь с отображением доступных временных слотов для записи
Функционал бронирования и оплаты
Способы оплаты через Visa, Mastercard или PayPal
Простая CMS, чтобы я мог сам изменять текст, добавлять/редактировать услуги и вносить небольшие правки
Полностью адаптивный дизайн, который будет отлично выглядеть и работать как на мобильных устройствах, так и на десктопе
Буду рад услышать ваши рекомендации, а также узнать, сколько времени займет разработка и какую цену вы предлагаете за эту работу. Когда выберу исполнителя, предоставлю больше деталей, включая изображения, тексты, ссылки на видео, и смогу обсудить проект подробнее через WhatsApp.
Жду ваших предложений!
Спасибо.
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