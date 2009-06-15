Здравствуйте В данный момент идет подготовка к запуску равлекательного проекта, одним из первых разделов которого будут являться flash игры. Очень понравилась концепция сайта flashplayer.ru хотелось бы повторить подобное + привнести свое видение. ...
Исправить сайтик
Срочно требуется программист, который умеет работать со флешем.
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