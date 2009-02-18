Изготовление автомобильного портала

Есть организация, которая является диллером более 20 автомобильных брендов. У каждого брнда есть свой сайт. Надо разработать дизайн портала, который будет объединять все эти бренды в себе и, соответственно, програмная (CMS для дальнейшего самостоятельного обновления своими силами) часть + продвижение.

Оставляйте сроки и предложения по цене.