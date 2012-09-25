Необходим сайт. Полуавтоматический ввод и вывод электронных валю (Webmoney, Liberty Reserve, Perfect Money, LiqPay, Okpay, W1, Qiwi, Rbk, яндекс), ручной ввод - вывод этих же валют на счета банков, денежные переводы. Требуется минимальный функционал для ...
Изготовление лендинга (лидогенератора)
Добрый день,
необходимо изготовить лендинг под "ключ" на основании ТЗ в приложении. Просьба подавать предложения тем кто действительно знает, что такое лендинг, как это работает и каковы его цели. Дополнительные вопросы через ЛС.
Заявки фрилансеров
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