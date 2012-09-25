Изготовление лендинга (лидогенератора)

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Закрыт3 заявки142 просмотра

Добрый день,

необходимо изготовить лендинг под "ключ" на основании ТЗ в приложении. Просьба подавать предложения тем кто действительно знает, что такое лендинг, как это работает и каковы его цели. Дополнительные вопросы через ЛС.

Лидогенерация
13 лет назад
swmt
50 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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