Требуется создать сайт с частичным наполнением на движке joomla (ZOO) и разместить его на сервере. Сделать 4 вкладки - о компании; продукция; лента новостей; контакты. Тематика сайта- мебельная фурнитура. Срок исполнения желателен ...
Каталог книг
Оцените стоимость разработки сайта каталог книг.
Пример http://www.litres.ru/
Необходимый функционал:
-админка
-загрузка книг посредством размещения в папках файлов (то есть размещение не через админ панель ибо слишком трудозатратно) в папке лежит rar фаил с книгой, иллюстрация книги, описание, и т.д.
-шаблон должен нормально отображаться под мобильные устройства
-должен присутствовать механизм добавления отзывов (+соц. сети)
-регистрация на сайте
Возможно использовать какой либо движок например joomla + k2
возможно есть что то более удобное для таких целей
С Уважением Владислав.
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