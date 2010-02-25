Каталог товаров в формате Яндекс.Маркет

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки124 просмотра

Интернет каталог в формате Яндекс.Маркет.

Приём платежей (электронные деньги + пластиковые карты)

Оплата по этапам, или по факту через weblancer.net

Интернет каталог = Интернет магазин

Формат Яндекс.Маркет = весь наш товар должен попасть в маркет с первого раза.

Наполнение товара, ручной ввод + автоматизация (excel, 1c)

15 лет назад
BrezeNT
72 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

izhcom
Павел 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-5)
15 лет назад
$700
10 дней

Заявки фрилансеров

izhcom
Павел 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-5)
15 лет назад

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