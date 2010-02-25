Нужно сделать сайт визитку, движок любой лучше joomla, можно свой. Дизайн есть в psd. Нужно добавить погодный информер справа наверху, и привязать фотогалерею, с возможностью загрузки архива с фотографиями, также добавить подписку на ...
Каталог товаров в формате Яндекс.Маркет
Интернет каталог в формате Яндекс.Маркет.
Приём платежей (электронные деньги + пластиковые карты)
Оплата по этапам, или по факту через weblancer.net
Интернет каталог = Интернет магазин
Формат Яндекс.Маркет = весь наш товар должен попасть в маркет с первого раза.
Наполнение товара, ручной ввод + автоматизация (excel, 1c)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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